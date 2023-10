Pentru remedierea unei defectiuni tehnice aparute la reteaua primara de termoficare a Municipiului Timisoara, Colterm va intrerupe furnizarea apei calde de consum in ziua de vineri, 20.10.2023, de la ora 9AsAs la ora 15AsAs, la punctul termic 17A.Vor fi afectati consumatorii arondati strazilor: 3 August 1919, Nistrului, Zlatna, I.D. Suciu, Abrud, in total un numar de 23 de bransamente.Totodata, avand in ... citeste toata stirea