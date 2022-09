Degeaba il mitraliati pe Andrei Marga

Andrei Marga a fluierat in biserica. Daca si numai daca modul in care s-a coalizat lumea euroatlantica pentru a sanctiona razboiul de agresiune al Federatiei Ruse in Ucraina poate fi imaginat ca un fapt sacrosant. Ca o biserica. In Romania, scriitorul, filozoful si politologul Andrei Marga este pus la zid. De te miri cine. Dar si de ministrul de Externe Bogdan Aurescu. Sau de istoricul Adrian Cioroianu. Sau de Teodor Baconschi. Iar din Ucraina, prin intermediul Ambasadei acesteia la Bucuresti, ... citeste toata stirea