Delegatie a UVVG, in vizita de lucru in China

O delegatie a Universitatii de Vest "Vasile Goldis" din Arad a efectuat o vizita de lucru la universitatile si spitalele din Hangzhou, China, pentru a discuta potentialele colaborari in domeniul medical.Unul dintre principalele subiecte abordate cu omologii de la Zhejiang Chinese Medical University a fost dezvoltarea si consolidarea Centrului de Medicina Traditionala Chineza (TCM) existent in cadrul UVVG. In acest sens, a fost discutata posibilitatea extinderii programelor de studiu si ... citește toată știrea