Delgaz Grid investeste peste 7 milioane de lei in judetul Timis, pentru modernizarea retelei de gaz

Delgaz Grid va desfasura anul acesta, in judetul Timis, trei proiecte de investitii in valoare de peste 7 milioane de lei, pentru modernizarea sistemului de distributie a gazelor naturale pe o lungime de aproximativ 17 kilometri. Scopul investitiilor este cresterea calitatii serviciilor in ceea ce priveste continuitatea si siguranta, precum si a numarului clientilor racordati la retea pentru a beneficia de gaze naturale.Cele mai mari proiecte de investitii, care constau in inlocuirea ... citeste toata stirea