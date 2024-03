Deschiderea expozitiei de grafica Emotional Waves a artistei Carmen Maria Ham, la galeria Brateanu Timisoara

Deschiderea expozitiei de grafica Emotional Waves a artistei vizuale Carmen Maria Ham va avea loc joi, 14 martie, de la ora 18:00 la galeria Brateanu situata in Timisoara pe str. Lucian Blaga nr. 8."Desenele pe care Carmen Ham le expune la Galeria Brateanu seamana cu niste mandale, fiindca au o serioasa doza de hipnotic in ele. Si e foarte probabil ca demersul sa isi fi avut inceputul in dorinta de a cauta in linii si in diferitele lor forme o sursa de meditatie ori de deconectare.Doar ca ... citește toată știrea