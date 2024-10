Descoperire socanta intr-un sat din vestul tarii. Un barbat si o femeie au fost gasiti morti in casa

Doua persoane, un barbat de 55 de ani si o femeie de 59 de ani, au fost gasite decedate in casa, in satul Santandrei din judetul Hunedoara. Medicii legisti urmeaza sa constate cauza exacta a deceselor.Miercuri, in jurul orei 8:00, Politia Orasului Simeria a fost chemata pentru ca intr-o locuinta din satul Santandrei exista suspiciunea ca ar fi doua persoane decedate, informeaza IPJ Hunedoara.Politia s-a deplasat la fata locului, insotita de echipaje medicale, care au ... citește toată știrea