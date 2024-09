Descoperire terifianta facuta de un barbat care taia porumb cu o cositoare trasa de tractor

Un barbat taia porumb cu o cositoare trasa de tractor, pe un cimp din judetul Hunedoara, cand a constatat ca utilajul merge greu. A constatat ca lovise o femeie de 82 de ani care, in urma ranilor, a murit. Politistii au deschis o ancheta pentru a stabili ce cauta femeia in lanul de porumb si cum s-a produs accidentul."In jurul orei 10:45, un barbat in varsta de 44 de ani, in timp ce taia porumb cu o cositoare trasa de un tractor, pe un teren din apropierea comunei Baru, a constatat ca ... citește toată știrea