Deseuri carate cu roaba si abandonate pe domeniul public

Politia Locala Timisoara a continuat, in ultimele luni, verificarile pentru depistarea persoanelor care abandoneaza deseuri pe domeniul public, fiind constatate mai multe situatii de acest gen cu ajutorul camerelor de supraveghere instalate in diferite zone din oras.Astfel, o persoana a fost depistata abandonand resturi din locuinta la intersectia strazilor Lidia cu Panselelor, alte doua pe Romulus cu Grofsoreanu si pe Magnoliei cu J. Preyer. In cazul celor care au abandonat cantitati mai ... citeste toata stirea