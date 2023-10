Primaria Jimbolia si Casa de Cultura, Facultatea de Arhitectura si Urbanism Timisoara si Asociatia Acasa in Banat organizeaza un eveniment dedicat patrimoniului construit al orasului intitulat Despre patrimoniu, la Jimbolia, joi, 19 octombrie, de la ora 13.00, la Casa de Cultura din Jimbolia.Astfel, vor fi discutati pasii care trebuie facuti pentru a pune in valoare patrimoniul construit al orasului.Facultatea de Arhitectura si Urbanism Timisoara va lansa sub forma unei brosuri fizice si ... citeste toata stirea