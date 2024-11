Detaliile procesului electoral, la alegerile de duminica. Unde si cum vom vota

La alegerile de duminica, la primul tur al alegerilor pentru desemnarea presedintelui Romaniei, in Timis vor fi deschise 619 sectii de votare. Din totalul acestora, 207 sunt in Timisoara. Acestea se deschid la ora 7 si se vor inchide la ora 21.Alegatorii care la ora 21:00 se afla la sediile sectiilor de votare, precum si cei care se afla la rand in afara acestor sectii de votare pentru a intra in localurile de vot, pot sa isi exercite dreptul de vot pana la cel mult ora 23:59.Daca vreti sa ... citește toată știrea