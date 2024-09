DEVIN - de la adolescenta la maturitate, cu Lions Diamond Timisoara

Dezvoltarea deprinderilor de viata independente pentru tinerii din sistemul de protectie a copilului reprezinta una dintre prioritatile Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis, in toate casele de tip familial si centrele aflate in structura institutiei fiind organizate diferite activitati cu rol in pregatirea tinerilor pentru viitor.In cadrul Centrului de Zi pentru Dezvoltarea Deprinderilor de Viata Independenta Gavojdia, infiintat de DGASPC Timis cu fonduri ... citește toată știrea