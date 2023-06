Dezastru in Piata Unirii! Expozitia de fotografie organizata chiar langa Domul catolic a fost vandalizata, iar panourile rasturnate si imprastiate peste tot.Nu se stie cu exactitate cine a devastat lucrarile de arta fotografica, vantul sau vreun cetatean suparat!Fotojurnalista Valentina Sarosi a surprins aceste imagini si a marturisit urmatoarele:"Azi in jurul orei 15:00, am adunat mai multe panouri ... citeste toata stirea