Dezastru pentru administratia Fritz. Primaria Timisoara, eliminata de la masa credala in procedura de insolventa a Colterm

O noua lovitura pentru administratia Fritz. Luni, 31 ianuarie, Primaria Timisoara a aflat ca a fost eliminata de la masa credala in procedura de insolventa a Colterm.Consortiul care a fost desemnat de Tribunalul Timis ca administrator judiciar a respins cererea de creanta, depusa in numele Primariei Timisoara, de avocatii de la Schoenherr si Asociatii, in dosarul de insolventa al companiei de termoficare Colterm. Conform tabelului preliminar al creantelor publicat astazi, din suma totala ... citeste toata stirea