Festivalul Ceau, Cinema! de la Timisoara va organiza pe 13 si 14 iulie, in cadrul editiei a zecea, patru dezbateri despre festivaluri de film, starea cinematografelor si importanta programelor de educatie cinematografica, in epoca platformelor.In anul in care Timisoara este Capitala Europeana a Culturii, Ceau, Cinema! i-a invitat pe unii dintre cei mai influenti oameni de film din Romania, alaturi de responsabili locali si oaspeti straini, pentru a dezbate cateva dintre cele mai importante ... citeste toata stirea