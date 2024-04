Dezvoltatorii imobiliari din Timis au luat umplut sala Centrul Regional de Afaceri, pentru a-i pune intrebari inspectorului sef al Inspectoratului Judetean in Constructii, Vergina Popescu

Sala arhiplina, la Centrul Regional de Afaceri din Timisoara, la seminarul de informare privind aspecte ale legislatiei in vigoare in domeniul constructiilor organizat de Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis in colaborare cu Inspectoratul Judetean in Constructii Timis.Peste 100 de antreprenori din domeniul constructiilor, dar si arhitecti si diriginti de santier, au fost prezenti la intalnirea cu Vergina Popescu, inspector sef judetean Inspectoratul Judetean in Constructii Timis, ... citește toată știrea