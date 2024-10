Din Australia, la Timisoara! Jacob Lee va concerta in sala Capitol a Filarmonicii Banatul

Jacob Lee este un cantaret si compozitor australian care a adunat peste 280 de milioane de vizualizari pe YouTube si 220 de milioane de stream-uri pe Spotify ca artist independent si concerteaza pentru prima data in Timisoara!Evenimentul va avea loc pe 9 noiembrie, la sala Capitol a Filarmonicii Banatul, concertul facand parte dintr-un turneu international.The Demons (Philosophical Session) este piesa care l-a propulsat pe Jacob Lee in topurile muzicale in 2016, adunand 66 de milioane de ... citește toată știrea