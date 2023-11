Timp de trei luni, Muzeul Satului Banatean Timisoara gazduieste o expozitie de exceptie in cadrul careia publicul poate admira 12 lucrari de pictura si 6 lucrari de sculptura semnate de Mihai Olos si Vida Gheza, doi cunoscuti artisti, apreciati la nivel national si european.Expozitia intitulata "Centrul Artistic Baia Mare in forme, culori si traditii", prezinta modul in care traditia maramureseana se reflecta in creatia artistilor Scolii de pictura de la Baia Mare, precum si valorile estetice ... citeste toata stirea