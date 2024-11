Din cauza efectelor persistente ale secetei, multi fermieri se gandesc sa renunte la cultura porumbului

Campania agricola de toamna este in plina desfasurare in judetul Arad, unde conditiile climatice recente, favorizate de precipitatiile abundente, sustin insamantarile. In acest context, Pavel Esica, directorul Directiei Agricole Judetene (DAJ) Arad, a precizat ca umiditatea solului este optima pentru culturile de grau, orz si rapita, iar fermierii aradeni isi mentin sperantele pentru un an agricol cu rezultate pozitive.Cu o suprafata de 150.000 de hectare programata pentru insamantare, dintre ... citește toată știrea