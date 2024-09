Din cauza secetei, un fermier din Liebling a renuntat la porumb de 12 ani, dar mizeaza pe regina culturilor si pe grau

Adrian Iacob are 38 ani, lucreaza peste 1.400 de ha intinse pe trei unitati administrative din Timis - Liebling, Padureni si Tormac - si a renuntat sa mai cultive porumb, de 12 ani. De ce? "Fiindca aceasta cultura este extrem de sensibila la caldura", spune tanarul fermier care a candidat in acest an la pozitia de presedinte al Consiliului Judetean Timis pe lista AUR, iar acum este consilier judetean.A pornit de la 12 haAnul 2012, a fost extrem de pagubos, in ceea ce priveste porumbul. ... citește toată știrea