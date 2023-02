Din Crisana pana in Banat, in februarie rasuna vioara "Diavolului"

Timp de doua luni, Romania va sta sub arcusul Diavolului - clasic, rock sau folk? Toate la un loc, intr-un stil imposibil de definit si sub cupola unui singur nume: farfarello! Cap de afis: Mani Neumann, supranumit si Der Teufelsgeiger (Violonistul Diavolului), considerat cel mai "salbatic" violonist al Germaniei, revine in tara alaturi de Ulli Brand si Urs Fuchs pentru a prezenta albumul Kronung, probabil ultimul material de creatie al grupului farfarello.Pentru foarte multi artisti, ... citeste toata stirea