La Muzeul National al Banatului Timisoara, a avut loc, joi seara, vernisajul ineditei expozitii ce va poposi temporar in Sala de Marmura a Castelului Huniade, "Arta si artefactele Epocii de Gheata"."Cu replici ale unor opere originale din Germania, Franta, Cehia, Slovacia si Rusia, cu vechimea cuprinsa intre 42.000 si 11.700 de ani i.Hr., veti calatori in timp si veti intelege importanta creatiei artistice in trecutul nostru indepartat", este mesajul MNaB.Expozitia este o calatorie ... citeste toata stirea