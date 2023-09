Arta in Medicina si Medicina in Arta! Astfel, cu un succes deosebit la public, vineri 22 septembrie, la ora 18.00, la Timisoara, a fost inaugurata o galerie de arta intr-un cadru neconventional: intr-o clinica vasculara!Evenimentul a reunit lucrarile a doi artisti profesionisti: Mircea Popitiu senior- artist plastic, si Nueleanu Bogdan, sculptor in metal.Din pasiune pentru arta si pentru chirurgie vasculara, galeria Art-Med a fost deschisa prin proiectul PreVasc in cadrul clinicii medicale ... citeste toata stirea