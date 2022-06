Directorii unor cunoscute spitale si clinici medicale din Timisoara vor participa la Forumul Global de Sanatate Dublin 2022

Urmarea agendei de lucru stabilite la intalnirea E.S. Domnul Paul McGarry, ambasadorul Irlandei in Romania, cu presedintele CCIA Timis, Florica Chirita, desfasurata la Timisoara, in 25 mai a.c., o delegatie de afaceri timiseana, alcatuita din 8 directori ai unor cunoscute spitale si clinici medicale private si de stat din Timisoara, va participa in perioada 14-16 iunie la Forumul Global de Sanatate din Dublin, in conditii de gratuitate la transport si cazare.Organizat de Enterprise Ireland - ... citeste toata stirea