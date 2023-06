Romanul "Maluri", scris de Tudor Cretu, directorul Bibliotecii Judetene Timis, aparut recent la editura Vellant, va fi lansat, in 15 iunie, de la ora 18.30, la libraria Carturesti din Piata Victoriei Timisoara."Avand probleme de sanatate, Edi Cristea incearca sa afle diagnosticul potrivit. In cautarea acestuia incepe un lung periplu care-l duce, previzibil, prin cabinete medicale, dar se continua, din ce in ce mai rocambolesc, prin intalniri cu paranormali rurali si urbani, cu preoti care au ... citeste toata stirea