Un baiat in varsta de 9 ani este cautat prin Timisoara, dupa ce a plecat, vineri, de la after school si nu a mai ajuns acasa. Sebastian Yvan Legrand este cautat de politisti si de voluntari, iar daca cineva il vede este rugat sa sune la numarul de urgenta 112."Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui minor in varsta de 9 ani, disparut din municipiul Timisoara, judetul Timis. In data de 9 iunie a.c., Sebastian Yvan Legrand ar fi plecat ... citeste toata stirea