Disperarea Mihaelei din Timisoara, in preajma Craciunului! De fapt, tanara mama nu mai stie ce sa faca pentru a putea avea grija de cei 7 copii si a le asigura hrana cea de toate zilele si cele trebuincioase in casa.Situatia este cu atat mai trista si dramatica, in aceasta perioada cand lumina si bunatatea crestineasca ar trebui sa atinga si aceasta mama cu copiii ei, in luna cadourilor si a sarbatorii sfinte a Craciunului, a Nasterii Domnului. Cine poate ajuta aceste suflete chinuite o poate ... citeste toata stirea