Distopii cromatice, la Timisoara! Vernisajul expozitiei artistului vizual Farkas Endre la galeria Brateanu

Iubitorii de arta sunt invitati la vernisajul expozitiei artistului vizual Farkas Endre ce va avea loc in data de 1 martie la ora 19:00 la galeria Brateanu din Timisoara.Expozitia Distopii cromatice cuprinde serii de lucrari create de artistul Farkas Endre, care abordeaza tematica policromiei si sinesteziei in sculptura si basoreliefuri. Diferite cifre sunt asociate cu anumite culori, iar jocul vizual insumeaza calcule matematice in doua tratari stilistice, de buline si de piese de puzzle. ... citește toată știrea