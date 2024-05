DJ 691 va fi modernizat pana la limita cu judetul Arad

Consiliul Judetean Timis a lansat o cerere de finantare, prin Programul Operational Vest, in vederea obtinerii unei finantari de 126 de milioane de lei, in vederea reabilitarii DJ 691, intre Giarmata si Alios, la limita de judet cu Arad.Institutia a depus o cerere de finantare pentru proiectul "Modernizarea DJ 691, sector Nod de descarcare A1 - limita Judet Arad" in vederea obtinerii sumei de 126 de milioane de lei prin Programul Regional Vest 2021-2027, vizata fiind portiunea de la A1 pana ... citește toată știrea