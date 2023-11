Joi, 16 noiembrie, in cadrul Galei Premiilor Piata, dm drogerie markt a luat locul al treilea la categoria "Cel mai bun magazin din Romania" pentru magazinul online. Gala a sarbatorit cea de-a 18-a editie cu fast si recunoastere pentru activitatea in industria de retail logistic si furnizare.La finalul saptamanii trecute, cu ocazia Galei Premiilor Piata din acest an, s-au premiat 55 de echipe membre din 34 de companii remarcabile, printre acestea fiind si dm drogerie markt. 13 sectiuni ... citeste toata stirea