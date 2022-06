Documentare multipremiate si filme banatene, in selectia Festivalului Ceau, Cinema!

Patru documentare multipremiate, care abordeaza teme de actualitate precum mediul, raportarea la trecut sau sexualitatea, vor putea fi vazute in cadrul sectiunii Doc-minica a celei de-a noua editii a Festivalului Ceau, Cinema!, care va avea loc in perioada 14-17 iulie la Timisoara.Programul va propune de asemenea publicului o selectie bogata de filme banatene, in frunte cu documentarul de lungmetraj "Oamenii Drumului: Terra Banatica" (2022), de Mircea Gherase."Pentru mine tu esti Ceausescu" ... citeste toata stirea