Agentia Nationala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, conflictul de interese de natura administrativa sau a sesizat organele de urmarire penala, in cazul a doi alesi locali din Timis.BLAGA LUCIAN, Consilier judetean in cadrul C.J. Timis a fost gasit in incompatibilitate in perioada 08 iunie 2017 - 25 martie 2021, intrucat a exercitat simultan cu functia de consilier judetean si functia de membru in Consiliul de Administratie al unei societati aflate sub autoritatea C.L. al ... citeste toata stirea