Doi baieti, de 16 si 17 ani, retinuti in urma unui scandal intre doua grupuri de elevi care apartin unui liceu. Un elev a fost ranit, fiind transportat la spital

Politistii din Arad investigheaza un scandal care a avut loc intre doua grupuri de elevi care apartin unui liceu din oras, in urma caruia o persoana a fost ranita, fiind transportata la spital. Doi baieti - de 16 si 17 ani - au fost retinuti."La data de 26 martie a.c., politistii aradeni au fost sesizati despre faptul ca, in dimineata aceleiasi zile, in jurul orei 8:00, mai multi tineri, de la o unitate scolara din municipiu, ar fi fost abordati de alti tineri, din aceeasi scoala, cele doua ... citește toată știrea