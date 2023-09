O data pe an, mediul de business, societatea civila, reprezentantii autoritatilor, profesori si elevi din Romania se aduna la un loc pentru a celebra realizarile directorilor care au avut curajul de a transforma scolile pe care le conduc.Gala Premiilor Directorul Anului 2023 este organizat de Asociatia pentru Valori in Educatie (AVE Romania), are trei sectiuni: Egalitate de sanse, Inovare si Antreprenoriat. Din jurii fac parte reprezentanti ai mediului de afaceri, specialisti in recrutare si ... citeste toata stirea