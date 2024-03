Doi profesori de la Facultatea de Drept a UV Timisoara, in echipa de experti a Romaniei care a castigat procesul cu Gabriel Resources in dosarul Rosia Montana

Doi profesori ai Facultatii de Drept a Universitatii de Vest din Timisoara au facut parte din echipa de experti a Romaniei care a castigat procesul cu Gabriel Resources in dosarul Rosia Montana. Victoria Romaniei la Tribunalul International de Arbitraj de la Washington, in dosarul in care se cereau daune de miliarde de dolari, aproape ca a falimentat compania canadiana.Conform avocatului Mihai Pasca, prof. univ. dr. Irina Sferdian si conf. dr. Lucian Bojin au avut o contributie importanta la ... citește toată știrea