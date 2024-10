Doliu in lumea medicala din Romania. A murit Prof. Univ. Dr. Luca Constantin Octavian, una dintre cele mai emblematice figuri ale cardiologiei romanesti

Prof. univ. dr. Luca Constantin Octavian, una dintre cele mai emblematice figuri ale cardiologiei romanesti, s-a stins din viata, lasand in urma o mostenire impresionanta in domeniul medical. De-a lungul carierei sale exceptionale, acesta si-a dedicat intreaga viata pacientilor cu afectiuni cardiace, devenind o referinta in medicina interna si cardiologia din Romania. Cetatean de Onoare atat al orasului natal, Lugoj, cat si al celui de adoptie, Timisoara, prof. dr. Luca a avut un impact ... citește toată știrea