Dominic Fritz foloseste banii primariei in campania electorala!

Dominic Fritz, primarul Timisoarei, foloseste banii primariei pentru promovarea personala in campania electorala.In urma cu cateva zile, Fritz a impartit timisorenilor ziarul primariei, "Monitorul", realizat cu bani publici, in care erau prezentate materiale electorale. Desi ziarul Primariei Timisoara era un material realizat in scop informativ, acum, in campania electorala, primarul USR, Dominic Fritz, a considerat ca e mai util sa il transforme intr-un material de propaganda."Monitorul" ... citește toată știrea