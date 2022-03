Doneaza sange, salveaza o viata, in Postul Pastelui, in Caras Severin

Intr-o perioada complicata in care criza donatorilor de sange se resimte puternic si in vremea Postului Mare al Pastelui 2022, cand suntem chemati sa intensificam rugaciunea si sa o impletim cu faptele bune, Episcopia Caransebesului, in colaborare cu Spitalul Municipal de Urgenta din Caransebes si Centrul de Transfuzie Resita, organizeaza o campanie de donare de sange.Astfel, luni, 28 martie, si miercuri, 30 martie, intre orele 8,30 si 13, toti cei care doresc sa daruiasca un strop de viata ... citeste toata stirea