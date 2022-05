"Dopingul in sport, o mare necunoscuta?" - Workshop organizat de Facultatea de Stiinte Socio-Umane si Educatie Fizica si Sport din cadrul UVVG

In contextul academic festiv al lunii mai, cand Universitatea de Vest "Vasile Goldis" din Arad este in sarbatoare, prin organizarea Zilelor Academice Aradene, Facultatea de Stiinte Socio-Umane si Educatie Fizica si Sport din cadrul UVVG, in colaborare cu Asociatia Profesorilor de Educatie Fizica si Sport din Judetul Arad si cu sprijinul Inspectoratului Scolar Judetean Arad, a organizat workshop-ul cu tema: "Dopingul in sport, o mare necunoscuta?".Speaker-ul evenimentului gazduit vineri, 13 ... citeste toata stirea