Dosarul in care patru fosti parlamentari PSD sunt acuzati de coruptie la varful DRDP Timisoara a fost retrimis la DNA

Judecatorii Gheorghe Bugarsky si Codrina Iosana Martin de la Curtea de Apel Timisoara au decis, in sedinta de ieri, sa restituirea la DNA Timisoara a dosarului in care procurorul Codrin Gavra, actual adjunct al procurorului sef al DNA, pe cand era procuror la Timisoara, i-a trimis in judecata pe fostii parlamentari PSD Dorel Caprar, Florin Tripa, Ioan Chisalita si Luminita Jivan, alaturi de alti noua inculpati.Un dosar de coruptie la varful Directiei Regionale de Drumuri si Posuri Timisoara, ... citeste toata stirea