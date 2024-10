Doua anunturi de interes public pentru cetatenii din comuna Parta Timis!

Primaria Parta atentioneaza ca Serviciul Public de Impozite si Taxe al Primariei Comunei Parta a demarat procedura de informare a contribuabililor, persoane fizice si juridice, in legatura cu sumele neachitate in anii anteriori si/sau scadente la 30 septembrie 2024.Pe aceasta cale, informam contribuabilii ca incepand cu ziua imediat urmatoare termenelor scadente se calculeaza majorari de intarziere de 1% din cuantumul obligatiilor fiscale, neachitate in termen, pentru fiecare luna sau ... citește toată știrea