In 14 si in 20 septembrie, in cadrul Festivalului International Enescu 2023, Rotary Cetate reuseste sa faca o surpriza mare pentru publicul timisorean cu doua evenimente care vor marca aceasta toamna din punct de vedere muzical.In 14 septembrie, la ora 19:00, Camerata Bern va concerta pe scena Filarmonicii Banatul.Fondata in 1962, in Elvetia, orchestra imbina inovatia si calitatea artistica la cel mai inalt nivel posibil, bucurandu-se de apreciere la nivel mondial. Incepand cu 2018, ... citeste toata stirea