Doua localitati din Timis, intre primele sase din Romania, in functie de procentul acoperirii vaccinale

Comitetul National pentru Vaccinarea Anti-Covid (CNCAV) a facut publica situatia vaccinarii in Romania pe localitati, punand accentul pe primele 5 localitati, in functie de procentul acoperirii vaccinale.Astfel, potrivit CNCAV, primele localitati, in functie de procentul acoperirii vaccinale, sunt:- comuna Dumbravita, judetul Timis - 63.47%- comuna Salva, judetul Bistrita-Nasaud - 62.59%- comuna Carcea, judetul Dolj - 59.37%- comuna Valea Lupului, judetul Iasi - 59.15%- ... citeste toata stirea