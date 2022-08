Doua noi expozitii la MV sci-art Timisoara ale artistilor Andreea Medar si Stefan Curelici, cu sprijinul CJT

Programul "Sci-art your life" derulat de META Spatiu, cu sprijinul AFCN (Administratia Fondului Cultural National) si al Consiliului Judetean Timis, continua cu doua noi expozitii ce pot vizitate la centrul de arta si stiinta MV din Timisoara."Solarium. The forever garden" a Andreei Medar s-a deschis recent la galeria contemporana META Spatiu din Timisoara si va putea fi vizitata pana in 22 septembrie.Proiectul este unul complex, urmare a cercetarii doctorale derulate pe parcursul celor ... citeste toata stirea