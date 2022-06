Dr. Faustus: live drama music show, in Nocturnalii, Studioul Franciscan (Timisoara, str. E. Ungureanu 1), va avea loc, in 30.06.2022, la ora 20:00.Theater-concert dupa Doctor Faustus, de Thomas Mann. Muzica, regie, interpretare: Levente Kocsardi. Interpretare muzicala: Alexandra Mahu (flaut, voce), Georgi Radulescu (vioara), Victor Geru (vioara), Csaba Zsolt Maksay (violoncel).Compania independenta Arte-Factum continua Nocturnaliile in Studioul Franciscan cu Doctor Faustus- live drama music ... citeste toata stirea