Drama si comedie, cu tineri corporatisti! "Weekend de vis", la Timisoara

"Weekend de vis", in regia lui Ovidiu Georgescu, va putea fi vazut in premiera la cinematograful Victoria din Timisoara, in prezenta regizorului, joi, 6 iunie, de la ora 20.00.Filmul prezinta o poveste ce combina drama si comedia si este inspirat de experientele traite in timpul pandemiei.Alex si Maria, doi tineri corporatisti, planifica un copil. Dar asta nu e simplu, pentru ca cei doi sunt striviti de joburi si de stresul zilnic. Pret de trei ani la rand, ei incearca sa procreeze in ... citește toată știrea