Drumul Crucii, la Timisoara

Drumul Crucii sau Via Dolorosa (in latina, cu sensul de "Calea durerii", "Calea indurerata") este o ruta aflata in Orasul Vechi din Ierusalim.Acesta este drumul pe care Hristos Domnul a calatorit din Pretoriu si pana la Golgota, purtandu-si crucea spre locul rastignirii.Crestinii au tinut inca din vremurile de inceput ale raspandirii cuvantului lui Dumnezeu, sa refaca spiritual, prin pelerinaje la locurile sfinte si, ulterior, prin rugaciune in bisericile si comunitatile lor, calea ... citește toată știrea