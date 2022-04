Duminica Floriilor 2022. Traditii si obiceiuri cu o saptamana inainte de Paste

Floriile sau Duminica Stalparilor, cea mai importanta sarbatoare de dinaintea Pastelui, are loc in data de 17 aprilie, in acest an. In aceasta zi, ortodocsii merg la biserica, au dezlegare la peste si serbeaza onomastica celor care au nume de floare. Iata cele mai importante traditii si obiceiuri de Florii 2022.Duminica Floriilor este marcata in data de 17 aprilie, in acest an, cu o saptamana inainte de Pastele ortodox, care va avea loc pe 24 aprilie.Conform Calendarului Ortodox, in ... citeste toata stirea