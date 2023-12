Producatorul german de componente auto si anvelope Continental AG analizeaza vanzari de active si reduceri suplimentare de costuri pentru a proteja recompensele acordate investitorilor si a relansa divizia automotive, care in ultimii ani a ramas in urma rivalilor, transmite Bloomberg.Continental, companie care este prezenta si in Romania, a anuntat ca intentioneaza sa se separe de divizia de "user experience", care produce display-uri pentru interiorul automobilelor, pentru a o pregati de o ... citeste toata stirea