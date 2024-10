Dupa o noapte de betie, un tanar de 18 ani a facut praf masina parintilor. Nu avea nici permis

Accident grav in Caras-Severin. Dupa o noapte de betie, un tanar de 18 ani care nu avea permis a luat masina parintilor pentru a se intoarce acasa de la o petrecere. Pe drum a pierdut controlul volanului, s-a rostogolit de mai multe ori si s-a oprit in poarta unei case. Baiatul a scapat cu viata.Un tanar de 18 ani din comuna Bozovici, beat si fara permis de conducere, a urcat in autoturismul familiei cu care venise la o ... citește toată știrea