E.ON ia masuri drastice de economisire a energiei

In aceasta iarna, fiecare kilowatt-ora conteaza pentru a reduce consumul de electricitate si gaz. Prin urmare, in toate locatiile din Germania, E.ON va reduce consumul de energie al propriilor cladiri cu cel putin 20 la suta, in medie.Astfel, E.ON va reduce toate sursele de iluminat neesentiale, cum ar fi siglele si iluminatul exterior, partial sau chiar complet. Temperatura din incaperi va fi redusa la 19 grade C si apa calda va fi oprita oriunde este posibil. O masura deosebit de eficienta ... citeste toata stirea